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18 Mayıs 2021 Salı 16:30:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2021 Salı 16:30:00

Bakan Koca müjdeyi verdi! Bu hafta Türkiye'de olacak

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Kontrollü normalleşme döneminde aşı tedariki de planlı bir şekilde devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta Çin'den 10 milyon dozun üzerinde aşı sevkiyatı beklendiğini söyledi. Koca, haziran ayında da 30 milyon Biontech aşısının geleceğini belirtti. Bilim Kurulu 20 Mayıs Perşembe günü toplanacak. O toplantıya BioNTech aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin de çevrim içi katılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kontrollü normalleşme dönemindeki aşı tedarik planlamasını anlattı.

Bakan Koca, "Aşı kampanyasını güçlü yapmak istiyoruz" dedi.

UĞUR ŞAHİN BİLİM KURULU TOPLANTISINA KATILACAK

Koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştiren BioNTech şirketinin kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına davet edildi. Şahin, 20 Mayıs'taki toplantıya çevrim içi konuk olacak.

Hem BioNTech aşısının tedariki hem de aşı kampanyası ile ilgili açıklama yapacak.

AŞI TEDARİKİNDE SON DURUM

Türkiye, haziran ayında 30 milyon doz daha BioNTech aşısı teslim alacak. Temmuz, Ağustos, Eylül ayları için de ciddi miktarda anlaşma yapıldı. 90 milyon dozu aşan aşı gelmesi planlanıyor.

"84 milyon Uğur hocadan duysun istiyorum" diyen Bakan Koca, bu hafta içinde Çin'den de 10 milyon dozun üzerinde Sinovac aşısının geleceğini söyledi.

AŞILAMADAKİ HEDEF

Fahrettin Koca aşılama sürecindeki hedefi de anlattı. Amaç, Haziran ayında 18-20 yaş üstü herkesi aşıya eriştirmek.

"Yerli aşı ağustos eylül gibi hazır olabilir"

VE YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI...

Fahrettin Koca, Faz 3 çalışmasının haziran ayı başında başlayabileceğini söyledi. Aşının ağustos ya da eylülde hazır olabileceğine dikkat çekti.

"YERLİ AŞIDA FAZ 2 İÇİN 500, FAZ 3 İÇİN 10 BİN GÖNÜLLÜ GEREKLİ"

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, yerli aşıda Faz 2 için 500, Faz 3 aşaması için 10 bin gönüllü gerektiğini aktardı.

Etiketler : bakan koc koronavirüs aşı uğur şahin biontech
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