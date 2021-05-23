Bakan Koca'dan bir müjde daha

Bakan Koca: Mevsimsel tarım işçisi vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi vatandaşların aşılarının bulundukları yerde yapıldıklarını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aşı sırası gelen mevsimlik tarım işçilerinin aşılarını bulundukları yerde yaptırabileceklerini belirterek "Aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz. Bu güce güvenin" ifadelerini kaydetti.