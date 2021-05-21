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21 Mayıs 2021 Cuma 19:03:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2021 Cuma 19:22:00

Bakan Koca tarih vererek duyurdu

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Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan aşılama takviminde yol gösteren BioNTech aşısı tedariki ile ilgili dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Bakan Koca; "Haziran sonu gibi inşallah toplumun çok büyük bir kesimini aşılamış olacağız" dedi.

Bilim Kurulu toplantısının ardından BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin ile birlikte ortak açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli değerlendirmelerde bulundu.

BioNTech aşısı tedarik süreci gündemde yer almaya devam ediyor. Aşılama sürecine hızla devam eden Türkiye Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısından 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz daha satın almak için anlaşma imzaladı.

Prof. Dr. Uğur Şahin canlı yayında yaptığı açıklamada "Ne zaman, ne kadar aşı dozu verileceğini anlaştık" dedi. Peki, BioNTech aşısı ne zaman gelecek? İşte, o konuyla ilgili yapılan açıklamalar.

Sağlık Bakanlığı Haziranda 30 milyon BioNTech aşısı geleceğini duyururken, Şahin "Temmuz-ağustos ve eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz." dedi.

TAM RAHATLAMA İÇİN EYLÜL AYINI İŞARET ETTİ

"Haziran sonu gibi inşallah toplumun çok büyük bir kesimini aşılamış olacağız" diyen Bakan Koca, "Benim şahsi düşünceme göre eylül başı itibarıyla da yüzde 60 rakamına ulaşacağız, o tarihten itibaren daha rahat davranabileceğiz gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

"DIŞARI ÇIKTIĞINIZDA İLLA MASKE TAKMANIZ GEREKMİYOR"

Bakan Koca açıklamasının devamında maske takma zorunluluğu ile ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Vatandaşların sokakta yalnızken maske takmasının zorunlu olmadığını ifade eden Bakan Koca, "Virüsün nasıl bulaştığını bildiğimiz için kişisel tedbirler önemli; dışarı çıktığımızda illa yanınızda 2 metreden daha kısa mesafede kimse yoksa maske takmanız gerekmiyor. Ama birileri 2 metreden daha yakın mesafede yanınızdaysa takmak gerekiyor" dedi.

Etiketler : bakan koca açıklama maske takmanız gerekmiyor polis
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