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20 Haziran 2020 Cumartesi 20:25:00 - Güncelleme:20 Haziran 2020 Cumartesi 20:35:00

Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 158 bin 828'e yükseldi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 41112 test yapıldı. 1248 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu. 22 hasta hayatını kaybederken 1312 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son duruma dair verileri paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 1248 yeni vaka tespit edildi, 22 kişi yaşamını yitirdi. 1312 kişinin iyileşmesiyle koronavirüsü atlatanların sayısı 158 bin 828'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Tabloya göre son 24 saatte, 1248 yeni vaka tespit edildi, 22 kişi yaşamını yitirdi. 1312 kişinin iyileşmesiyle koronavirüsü atlatanların sayısı 158 bin 828'e yükseldi.

İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu:

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