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21 Haziran 2020 Pazar 20:20:00 - Güncelleme:21 Haziran 2020 Pazar 20:41:00

Bakan Koca koronavirüste 21 Haziran tablosunu açıkladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda "Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 496 test yapıldı, 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 1412 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 945 bin 240, vaka sayısı 187 bin 685, vefat sayısı 4 bin 950 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 803, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 327, toplam iyileşen hasta sayısı ise 160 bin 240 oldu.

"İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük; Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız." ifadelerini kullandı.

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