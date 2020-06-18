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18 Haziran 2020 Perşembe 20:40:00 - Güncelleme:18 Haziran 2020 Perşembe 21:29:00

Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1304 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 184 bin 31, can kaybı 4 bin 882 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 1304 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 184 bin 031, can kaybı 4 bin 882 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre; bugün 48 bin 412 test yapıldı, 1304 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 1382 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 822 bin 316, vaka sayısı 184 bin 31, vefat sayısı 4 bin 882 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 755, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 311, toplam iyileşen hasta sayısı ise 156 bin 022 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 48 bin 412 olurken, bin 304 yeni tanı konuldu. Bugün 21 kişi yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 4 bin 882'ye yükseldi. Son 24 saatte bin 382 kişi iyileşti. Bakan Koca, "Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim." ifadelerini kullandı.

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