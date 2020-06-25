Bakan Koca Koronavirüs 25 Haziran Türkiye tablosunu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Haziran günlük Türkiye koronavirüs tablosunu paylaştı.
Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kulandı;
Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye’den iyi haberler verelim
Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye’den iyi haberler verelim. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/SdtiJxgBka— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 25, 2020
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