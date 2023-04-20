Bakan Koca: Kahramanmaraş'ta fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş'ta fırtına nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini 50 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunan çadır kentte sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan herhangi birinin şu an ciddi sağlık sorunu bulunmuyor. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.
- Bakan Koca: Kahramanmaraş'ta fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı
- Bakan Kurum: Bir yıl içinde 319 bin, ardından da toplamda 650 bin konutumuzu bitireceğiz
- 'Türkiye huzur, esenlik, güvenlik içerisinde bir seçim kampanyası yürütecek'
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkevi'nde doğal afetlerin uluslararası ilişkilere etkisini anlattı
- Bakan Dönmez: 35 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede
- Üst geçitten düşen araçtaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı