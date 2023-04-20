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20 Nisan 2023 Perşembe 23:48:00 - Güncelleme:20 Nisan 2023 Perşembe 23:48:00

Bakan Koca: Kahramanmaraş'ta fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş'ta fırtına nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini 50 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunan çadır kentte sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan herhangi birinin şu an ciddi sağlık sorunu bulunmuyor. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Fahrettin Koca Sağlık Bakanı fırtına
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