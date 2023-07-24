Bakan Koca: İşlemleri tamamlananların kararları ÇKYS'ye yansıtıldı
Kaynak: IHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TUS 1. dönem sınavı sonucuna göre yapılan atamaların Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi'ne yansıtıldığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023 TUS 1. dönem sınavı sonucuna göre ÖSYM tarafından yerleştirmesi yapılan 7 bin 958 adaydan bakanlığımız kadrolarına yerleşip atamayla ilgili iş ve işlemleri tamamlananların kararları Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi'ne (ÇKYS) yansıtılmıştır. Hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.
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