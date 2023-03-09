Bakan Koca, İskenderun'da depremzedeleri ziyaret etti
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedelerle bir araya geldi.
İskenderun Millet Bahçesi'ndeki çadır kente gelen Bakan Koca, çadırda kalan vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti.
Depremzedelerin sorunlarını dinleyen Koca, çadır kentte Üsküdar Belediyesi tarafından kurulan aşevine geçerek vatandaşlara yemek dağıttı.
Çocuklarla da görüşen Bakan Koca, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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