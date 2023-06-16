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Bakan Koca: İskenderun Devlet Hastanemizi, bayramı izleyen günlerde hizmete açmayı planlıyoruz
16 Haziran 2023 Cuma 19:56:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 19:56:00

Bakan Koca: İskenderun Devlet Hastanemizi, bayramı izleyen günlerde hizmete açmayı planlıyoruz

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da inşaat çalışmaları süren hastanelerde incelemelerde bulunarak depremzedelerle bir araya geldi.

Koca, Altınözü ilçesinde bulunan Mısırlı Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra çıkışta kendisini bekleyen depremzede Fatma Kocaoğ'un çay davetini geri çevirmedi.

Depremzede Kocaoğ'un evine giden Bakan Koca'ya çay ve biberli ekmek ikram edildi.

Koca, vatandaşların taleplerini alarak sorunlarını dinledi.

Daha sonra Altınözü Devlet Hastanesi'nin bahçesinde kurulu olan sahra hastanesini ziyaret eden Bakan Koca, hastalarla bir araya geldi.

İskenderun ilçesinde yapımı süren ve kısa sürede açılması planlanan 200 yataklı İskenderun Acil Durum Hastanesi'nde incelemelerde bulunan Bakan Koca, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "İskenderun Devlet Hastanemizi, bayramı izleyen günlerde hizmete açmayı planlıyoruz. Bugün yaptığımız ziyarette çalışmaları inceledik, çelik konstrüksiyonlarla inşaat hızla ilerliyor. Bazı durumlarda hız, şifadır." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, ayrıca iki ayda tamamlanıp hizmete alınan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi ziyaretinin ardından Antakya'da yapımı devam eden 400 yataklı Eğitim Araştırma Hastanesi'nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Etiketler : fahrettin koca hatay iskenderun devlet hastanesi
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