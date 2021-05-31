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31 Mayıs 2021 Pazartesi 00:17:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2021 Pazartesi 00:17:00

Bakan Koca: İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz

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Sağlık Bakanlığı KOVID-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için televizyonlarda gösterilmek üzere "kolları sıvıyoruz" sloganıyla 8 kamu spotu hazırladı. Bakan Koca, "İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında, KOVID-19 aşılama kampanyası için hazırlanan kamu spotuna bir kez daha yer verdi.

"SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVIYORUZ"

Bakan Koca'nın "İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla paylaştığı kamu spotunda şu ifadeler kullanıldı:

"İşleri tekrar yoluna koymak için kolları sıvıyoruz. Bakanlığımızca uygulanmakta olan KOVID-19 aşıları, standart kalite, güvenlilik ve etkinlik çalışmalarıyla geliştirilmiştir. Aşıların yüksek koruma sağladığı klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır. Tedbirler ve aşıyla KOVID-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz."

Etiketler : Bakan Koca kovid 19 iş sağlığı
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