Bakan Koca: İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında, KOVID-19 aşılama kampanyası için hazırlanan kamu spotuna bir kez daha yer verdi.

"SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVIYORUZ"

Bakan Koca'nın "İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla paylaştığı kamu spotunda şu ifadeler kullanıldı:

"İşleri tekrar yoluna koymak için kolları sıvıyoruz. Bakanlığımızca uygulanmakta olan KOVID-19 aşıları, standart kalite, güvenlilik ve etkinlik çalışmalarıyla geliştirilmiştir. Aşıların yüksek koruma sağladığı klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır. Tedbirler ve aşıyla KOVID-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz."