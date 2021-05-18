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18 Mayıs 2021 Salı 19:12:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2021 Salı 19:12:00

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

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Sağlık Bakanı Koca, 8-14 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca: İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu.

MEB'DE YENİ AŞILAMA SÜRECİ

Bakan Koca aşılama sürecinde yeni bir adım atıldığını duyurarak, "Bugün aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçiyoruz. Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz." dedi.

Etiketler : meb Bakan Koca Sağlık Bakanı Kovid-19 vaka sayıları
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