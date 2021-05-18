Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, 8-14 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca: İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu.
MEB'DE YENİ AŞILAMA SÜRECİ
Bakan Koca aşılama sürecinde yeni bir adım atıldığını duyurarak, "Bugün aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçiyoruz. Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz." dedi.
- Vaka sayısı tekrar 12 bin sınırına yükseldi
- Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı
- Selçuk Bayraktar'ı Steve Jobs'a benzetti: SİHA konusunda bir deha
- Akşener'den hadsiz benzetme! Sözleri büyük tepki çekti
- Bakan Koca müjdeyi verdi! Bu hafta Türkiye'de olacak
- Dünyada bir ilk! Türkiye'deki dönüşümün kilometre taşı olacak