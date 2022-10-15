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15 Ekim 2022 Cumartesi 20:27:00 - Güncelleme:15 Ekim 2022 Cumartesi 20:27:00

Bakan Koca: İlk 4 gün kritik! Yakından takip ediyoruz

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maden ocağındaki patlamada yaralı olanları ziyaret etti. Bakan Koca, madencilerin sağlık durumlarına ilişkin; "6 hastanın 5'i solunum cihazına bağlı. İlk 4 gün kritik! Yakından takip ediyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavileri devam eden madencileri ziyaret etti.

Bakan Koca; "Bartın'da şu an takip edilen 3 hastamız var genel durumları iyi. Erken saatlerde özellikle durumu ciddi olan 6 hastamızı hızla uçak ambulansla en geniş imkanları olan yanık merkezimize getirmiş olduk. Demin hastalarımızı ziyaret ettim. 6 hastamızın 5'i durumları ciddi. 5'i de solunum cihazına bağlı." dedi.

Etiketler : maden ocağı patlaması bakan koca son dakika
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