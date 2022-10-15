Bakan Koca: İlk 4 gün kritik! Yakından takip ediyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maden ocağındaki patlamada yaralı olanları ziyaret etti. Bakan Koca, madencilerin sağlık durumlarına ilişkin; "6 hastanın 5'i solunum cihazına bağlı. İlk 4 gün kritik! Yakından takip ediyoruz" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavileri devam eden madencileri ziyaret etti.
Bakan Koca; "Bartın'da şu an takip edilen 3 hastamız var genel durumları iyi. Erken saatlerde özellikle durumu ciddi olan 6 hastamızı hızla uçak ambulansla en geniş imkanları olan yanık merkezimize getirmiş olduk. Demin hastalarımızı ziyaret ettim. 6 hastamızın 5'i durumları ciddi. 5'i de solunum cihazına bağlı." dedi.
- Bakan Koca: İlk 4 gün kritik! Yakından takip ediyoruz
- Avusturya, Almanya ve Malta'dan maden ocağındaki patlama nedeniyle taziye mesajı
- Başkan Erdoğan madencilerin cenaze törenine katıldı
- Başkan Erdoğan: Geri kalan aileler bize mirastır, sahip çıkacağız
- Bakan Varank: İmam hatip öğrencilerine milletle birlikte devletin de sahip çıktığı bir ortamda yaşıyoruz
- Maden şehidi Aziz Köse, 1 hafta önce baba olmuş