Bakan Koca: İlk 4 gün kritik! Yakından takip ediyoruz

Sağlık Bakanı Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavileri devam eden madencileri ziyaret etti.

Bakan Koca; "Bartın'da şu an takip edilen 3 hastamız var genel durumları iyi. Erken saatlerde özellikle durumu ciddi olan 6 hastamızı hızla uçak ambulansla en geniş imkanları olan yanık merkezimize getirmiş olduk. Demin hastalarımızı ziyaret ettim. 6 hastamızın 5'i durumları ciddi. 5'i de solunum cihazına bağlı." dedi.

