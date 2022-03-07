İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık koronavirüs vaka haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında, "Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA 19-25 ŞUBAT KORONAVİRÜS VAKA HARİTASINI PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık koronavirüs vaka haritasını, "19-25 Şubat arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadeleri ile Twitter'dan paylaştı.

Buna göre, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 646,49, Ankara'da 1275,52, İzmir'de 662,39 oldu.

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı, 12-18 Şubat'ta İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 olarak kayda geçmişti.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Kırşehir, Aksaray, Eskişehir, Bolu, Bilecik, Ardahan, Sivas, Ankara, Isparta ve İstanbul olduğunu belirtti.

İllere göre 19-25 Şubat'ta her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

"Amasya (1686,69), Kırşehir (1476,06), Samsun (1425,03), Ankara (1275,52), Çorum (1184,54), Ordu (1183,38), Karabük (1032,14), Yalova (1029,21), Bolu (1000,89), Denizli (968,84), Giresun (957,23), Tokat (956,41), Trabzon (948,84), Isparta (945,3), Çanakkale (935,44), Osmaniye (926,56), Kocaeli (922,28), Kastamonu (896,45), Karaman (868,88), Artvin (857,01), Mersin (856,15), Aksaray (855,57), Yozgat (855,44), Eskişehir (835,29), Burdur (831,15), Sinop (793,93), Çankırı (789,76), Muğla (773,94), Kırklareli (770), Bilecik (748,03), Adana (742,74), Kayseri (739,22), Tunceli (731,66), Bursa (728,16), Rize (706,47), Zonguldak (701,56), Konya (692,4), Kırıkkale (690,3), Düzce (687,82), İzmir (662,39), Nevşehir (661,36), Balıkesir (651,52), İstanbul (646,49), Erzincan (638,72), Aydın (594,96), Sakarya (589,42), Kütahya (578,25), Malatya (577,23), Hatay (565,75), Kilis (541,06), Sivas (537), Niğde (510), Ardahan (508,79), Edirne (497,43), Adıyaman (488,49), Tekirdağ (464,34), Kahramanmaraş (462,39), Elazığ (462,18), Uşak (449,11), Bartın (402,56), Afyonkarahisar (393,86), Gaziantep (343,5), Manisa (326,3), Gümüşhane (323,08), Iğdır (297,8), Diyarbakır (292,57), Kars (246,2), Şanlıurfa (195,61), Bitlis (186,5), Bayburt (165,8), Siirt (147,6), Erzurum (144,41), Mardin (142,68), Antalya (142,03), Batman (120,07), Ağrı (117,6), Muş (109,57), Hakkari (94,17), Bingöl (80,89), Van (58,46), Şırnak (55,62)."