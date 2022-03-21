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21 Mart 2022 Pazartesi 18:17:00 - Güncelleme:21 Mart 2022 Pazartesi 18:18:00

Bakan Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı

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Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 5-11 Mart verilerine göre, her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı 81 ilin tamamında azaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 5-11 Mart'ta il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Vakalar bir önceki haftaya (26 Şubat-4 Mart) göre tüm illerde azaldı. Ülke genelinde vaka sayısının en fazla azaldığı 5 il Amasya, Kırşehir, Samsun, Ankara ve Isparta olarak kayıtlara geçti.

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı, İstanbul'da 522,38'den 340,61'e, Ankara'da 916,03'ten 541,56'ya, İzmir'de 456,19'dan 324,82'ye düştü.

İllere göre 5-11 Mart'ta her 100 bin kişide görülen vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

"Eskişehir (709,95), Ankara (541,56), Kırşehir (477,89), Çanakkale (453,81), Kırklareli (451,19), Bilecik (448,9), Ordu (420,83), Giresun (411,19), Amasya (400,5), Kocaeli (386,24), Yalova (385,91), Bolu (368,42), Sinop (363,08), Muğla (357,15), Karabük (353,81), Çankırı (346,54), Tunceli (345,51), Çorum (343,92), Isparta (343,52), Samsun (341,73), İstanbul (340,61), Edirne (337,04), Trabzon (336,48), Kastamonu (332,28), İzmir (324,82), Zonguldak (316,61), Balıkesir (291,22), Mersin (273,01), Denizli (269,82), Nevşehir (265,58), Düzce (260,61), Aksaray (257,3), Kütahya (255,94), Rize (247,93), Kırıkkale (235,53), Yozgat (231,78), Bursa (224,76), Tekirdağ (224,36), Aydın (218,07), Sivas (218,04), Konya (209,48), Karaman (208,62), Sakarya (200,12), Kayseri (198,42), Burdur (197,65), Artvin (196,41), Adana (195,64), Erzincan (193,81), Tokat (192,01), Osmaniye (181,55), Bartın (175,99), Elazığ (175,48), Niğde (160,56), Ardahan (146,42), Kilis (139,21), Gümüşhane (137,89), Malatya (129,34), Manisa (102,63), Hatay (102,23), Afyonkarahisar (102,13), Kars (96,77), Antalya (95,39), Bayburt (89,37), Kahramanmaraş (88,96), Diyarbakır (88,09), Iğdır (84,66), Gaziantep (84,02), Uşak (74,76), Adıyaman (62,17), Erzurum (60,91), Siirt (57,83), Bingöl (56,51), Bitlis (54,5), Ağrı (48,41), Batman (41,19), Muş (38,99), Şanlıurfa (38,26), Mardin (34,77), Hakkari (30,55), Van (19,19), Şırnak (14,27)."

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya vaka sayısı illere göre vaka sayısı
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