Bakan Koca günün koronavirüs tablosunu paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1212 yeni vaka tespit edildi, 24 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1293 artarak 161 bin 533'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 1212 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 188 bin 897, can kaybı 4 bin 974 oldu.

Son 24 saatte 1293 kişinin daha iyileşmesiyle KOVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 161 bin 533'e ulaştı. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 846, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 345'e yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında şunlara yer verdi:

TEST SAYISI 3 MİLYONA YAKLAŞTI

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız" dedi.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu göre; son 24 saatte 41 bin 112 test yapıldı, 1248 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 22 kişi yaşamını yitirirken, 1312 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 904 bin 744, toplam vaka sayısı 186 bin 493, toplam vefat sayısı 4 bin 927, toplam yoğun bakım hasta sayısı 781, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 318, toplam iyileşen hasta sayısı 158 bin 828 oldu.

Bakan Koca verilere ilişkin, "Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.