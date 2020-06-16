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16 Haziran 2020 Salı 20:38:00 - Güncelleme:16 Haziran 2020 Salı 20:45:00

Bakan Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı

Kaynak: AA

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Bakan Koca 'Pozitif tanı sayısının 1.000'in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Türkiye'de virüsü yenen hasta sayısı 153 bini geçti.' dedi.

Türkiye'de son 24 saatte bin 467 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 181 bin 298, can kaybı 4 bin 842, iyileşen hasta sayısı 153 bin 379 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 46 bin 800 test yapıldı. Bu kapsamda bin 467 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 1015 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 721 bin 3, toplam vaka sayısı 181 bin 298, toplam vefat sayısı 4 bin 842, toplam yoğun bakım hasta sayısı 732, toplam entübe hasta sayısı 303, toplam iyileşen hasta sayısı 153 bin 379 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000’in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz. ifadelerini kullandı.

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