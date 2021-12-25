Bakan Koca görüntüleri paylaştı... Heimlich manevrası 2,5 yaşındaki çocuğun hayatını kurtardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, annesi ile gittiği kafede nefes borusuna yiyecek kaçak 2,5 yaşındaki kız çocuğunu uyguladığı "Heimlich manevrası" ile kurtaran kafe personeline teşekkür ederek, ilk yardım bilgisinin önemine dikkati çekti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Kahramankazan ilçesinde annesi ile gittiği kafede nefes borusuna yiyecek kaçan 2,5 yaşındaki kız çocuğunun kafe personelinin uyguladığı "Heimlich manevrası" ile kurtarılmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

İLK YARDIM BİLGİSİ HAYAT KURTARDI!

Bugün, bir kız çocuğu, soluk borusuna yemek kaçınca tehlikeli anlar yaşadı. Onu, oturdukları kafede görevli gencin ilk yardım bilgisi kurtardı. Nefes yolunu, Heimlich Manevrası dediğimiz yöntemle açtı. Sağ ol arkadaşım! Geçmiş olsun küçük kız! pic.twitter.com/n8DEz5RkNZ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 25, 2021

Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İlk yardım bilgisi hayat kurtardı. Bugün, bir kız çocuğu, soluk borusuna yemek kaçınca tehlikeli anlar yaşadı. Onu, oturdukları kafede görevli gencin ilk yardım bilgisi kurtardı. Nefes yolunu, Heimlich Manevrası dediğimiz yöntemle açtı. Sağ ol arkadaşım. Geçmiş olsun küçük kız."