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Bakan Koca, Gazze'ye yardım kapsamında Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü
19 Ekim 2023 Perşembe 18:40:00 - Güncelleme:19 Ekim 2023 Perşembe 18:40:00

Bakan Koca, Gazze'ye yardım kapsamında Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye sağlık yardımı için Ürdün Sağlık Bakanı Firas İbrahim Al-Hawari ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ürdün Sağlık Bakanı Firas İbrahim Al-Hawari ile telefonla yaptığı görüşmede Gazze'ye sağlık yardımlarına ilişkin planlama ve koordinasyon amaçlı çalışmalara başlama kararı alındığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de gerçekleştirilen hastane saldırıları konusunda uluslararası muhataplarıyla görüşmeler yürüttüğünü, bu çerçevede Ürdün Haşimi Krallığı Sağlık Bakanı Al-Hawari ile de istişarede bulunduklarını ifade etti.

Görüşmede, iki ülkenin işbirliği için planlama ve koordinasyon amaçlı görüşmelere başlanması kararı alındığını aktaran Koca, mevkidaşı Al Al-Hawari'yi diğer ülkelerin sağlık bakanları ve Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey yöneticileriyle yaptığı görüşmeler konusunda bilgilendirdiğini belirtti.

Koca, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimize yardımcı olabilmek için koordinasyon içerisinde ortak çalışma teklifinde bulundum. Bu çerçevede, sahra hastanesi kurulumu, gerekli durumlarda ileri tetkik ve tedavi için yaralıların ülkemize hava yoluyla nakli, sağlık personeli desteği, ilaç ve tıbbi cihaz temini konularında hazır olduğumuzu diğer görüşmelerimde olduğu gibi Ürdünlü mevkidaşıma da ilettim.

Kendisi ülkemizin işbirliği önerisinden ve yaklaşımından dolayı Türkiye'ye müteşekkir olduklarını belirttiler. Sayın Bakan ile görüşmemiz neticesinde sahada gerçekleştirilmesi mümkün olan işbirliği alanlarında planlama ve koordinasyon yapılabilmesini teminen Ürdün ve Türk yetkililerin öncelikle çevrim içi toplantı yoluyla istişarelere hemen başlamasını ve gerek duyulması halinde fiziki çalışmaya geçilmesini, bu faaliyetleri gerçekleştirirken Dünya Sağlık Örgütü Türkiye ve Ürdün ülke ofislerinin de bizimle birlikte koordinasyon çalışmalarında bulunması hususlarında mutabık kaldık."

"TAM 13 GÜNDÜR İNSANLIĞIN VE MERHAMETİN ÖNÜ KESİLDİ"

Bakan Koca, paylaşımında, "Gazze'de 4 hastane hizmet dışı kaldı. 14 sağlık merkezi, elektrik kesintisi, yakıt tükenmesi nedeniyle hizmet veremiyor. Tıbbi destek ve ilaç yardımları engellenmiş durumda. Tam 13 gündür insanlığın ve merhametin önü kesildi. Bu engelle mücadele ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : BAKAN KOCA ÜRDÜN GAZZE YARDIM
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