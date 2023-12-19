Bakan Koca, Gazzeli çocuğun UMKE personeliyle oynadığı oyun anını paylaştı
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Gazze'den Türkiye'ye doğru yola çıkmayı bekleyen bir kız çocuğunun Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nden (UMKE) bir personelle oyun oynadığı anların görüntülerini paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den Türkiye'ye doğru yola çıkmayı bekleyen bir kız çocuğunun sınır kapısındaki mutluluğuna ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "7 Ekim'den bu yana bir Gazzeli çocuğu mutlu görmekten daha güzel bir şey yok. Şu an ülkemizde olan kızımızı, Refah Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye doğru yola çıkmayı beklerken görüyorsunuz." ifadesini kullandı.
Koca'nın paylaşımında, çocuğun Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nden (UMKE) bir personelle oyun oynadığı anların görüntüleri yer aldı.
7 Ekimden bu yana bir Gazzeli çocuğu mutlu görmekten daha güzel bir şey yok. Şu an ülkemizde olan kızımızı, Refah sınır kapısında Türkiye'ye doğru yola çıkmayı beklerken görüyorsunuz. pic.twitter.com/DVPEjL4RsW— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 19, 2023
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