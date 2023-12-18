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18 Aralık 2023 Pazartesi 22:02:00 - Güncelleme:18 Aralık 2023 Pazartesi 22:02:00

Bakan Koca, Gazze'den getirilen hastalara dair açıklamada bulundu

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Gazzeli 101 hasta ve yaralı daha 106 refakatçiyle birlikte Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den bugün iki ayrı uçakla Türkiye'ye getirilen hastaların 30'unun Bilkent, 43'ünün Etlik Şehir hastanelerine, 28'inin de Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazzeli 101 hasta ve yaralı daha 106 refakatçiyle birlikte ülkemize getirildi. 30 hasta Bilkent, 43 hasta Etlik Şehir Hastanesine, 28 hasta Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çoğunluğu çocuklar oluşturuyor. Bilindiği gibi Gazze'de 36 hastane bombalanmış durumda." bilgisini verdi.

Etiketler : BAKAN KOCA GAZZELİ HASTALAR TÜRKİYE
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