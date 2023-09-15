VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrailli yerleşimciler Yahudi Bayramlarını bahane ederek Mescid-i Aksa'yı işgal edecek
Türk Savunma sanayii şirketlerinden ihracatta işbirliği
Ortaklık teklifinde bulundular: Türkiye'nin savunma sanayisine çok güveniyoruz
Afrika'nın 50 ülkesinden gelen yaklaşık 1500 Afrikalı alıcı Türk KOBİ'leriyle buluşuyor!
Bakan Tunç'tan sert tepki: ''Suç ortağısınız'' demek çok çirkin, sahibine iade ediyoruz
23 terör örgütü üyesi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
15 Eylül 2023 Cuma 09:18:00 - Güncelleme:15 Eylül 2023 Cuma 09:18:00

Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması: Türkiye'de 9 kişide görüldü

ABONE OL

Sağlık Bakanı Koca, "Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü" açıklamasında bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un Eris varyantının 9 kişide görüldüğünü, bunun endişe sayılmayacak bir gelişme olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eris varyantının yurt dışı temaslı kişilerde görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Endişe konusu sayılamayacak bir gelişme. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı, Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurt dışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız."

Etiketler : 0
Basit numaralar barıştırdı

Basit numaralar barıştırdı
Kıyafet değil ses önemli

Kıyafet değil ses önemli
Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak

Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Baba oğul aynı filmde!

Baba oğul aynı filmde!
Venedik'te Bilgiçlik!

Venedik'te Bilgiçlik!
Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor

Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor
Zara: Aşk kadınıyım

Zara: Aşk kadınıyım
Hakareti affetmedi

Hakareti affetmedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX