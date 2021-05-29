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29 Mayıs 2021 Cumartesi 00:41:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2021 Cumartesi 00:41:00

Bakan Koca: Engelli vatandaşlarımızın aşılanması başladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, engelli vatandaşlara koronavirüs aşısı yapılmaya başlandığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başladı. Hizmete nerede ihtiyaç varsa sağlık çalışanlarımız orada. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Koca'nın paylaşımında, sağlık personelinin, engelli vatandaşların evlerine giderek, aşılarını yaptığı görüntülere de yer verildi.

Görüntülerde aşı yapılan engelli vatandaşlardan biri doktorun kendilerini arayarak aşı sıralarının geldiğini söylediğini belirterek, "Bizim aşı sıramızın olduğunu bilmiyorduk. Haberimiz de yoktu. Bugün de geleceklerini söylediler ve tam saatinde, zamanında geldiler." dedi.

Başka bir vatandaş ise engellilerin aşılanmasında öncelik olacağını haberlerden öğrendiğini ve mutlu olduğunu belirterek, "Eve gelineceğini hiç düşünmemiştim, bilmiyordum. Doktor hanım arayınca sevindim." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Engelliler Fahrettin Koca Koronavirüs Aşısı
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