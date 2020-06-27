Bakan Koca'dan YKS paylaşımı

27 Haziran 2020 Cumartesi 10:10:00 - Güncelleme:27 Haziran 2020 Cumartesi 10:10:00
Bakan Koca: En zor sorular bile kolay gelsin
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrenciler için "En zor sorular bile kolay gelsin" paylaşımında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hayat bir sınav. Bu onun 165 dakikası. En zor sorular bile kolay gelsin" ifadelerini kullandı.
Hayat bir sınav. Bu onun 165 dakikası. En zor sorular bile kolay gelsin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 27, 2020