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23 Kasım 2022 Çarşamba 19:13:00 - Güncelleme:23 Kasım 2022 Çarşamba 19:13:00

Bakan Koca, Düzce depremindeki yaralı sayısını açıkladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'de meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremde son belirlemelere göre 93 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "DÜZCE Gölyaka merkezli depremde Yaralı sayımız son belirlemelere göre 93'tür. Düzce'de 1'i ağır 37 yaralı; İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26, Bursa'da 4 yaralı var. Hastanelerimizde halen 17 kişinin tedavisi devam ediyor. Allah tüm afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Etiketler : bakan koca sağlık bakanı düzce depremi son durum
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