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31 Mart 2021 Çarşamba 11:03:00 - Güncelleme:31 Mart 2021 Çarşamba 11:03:00

Bakan Koca duyurmuştu: BionTech aşısı Türkiye'ye getirildi

Kaynak: AA

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2,8 milyon doz BionTech aşısı Türkiye'ye getirilerek Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi. Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacak aşı Nisan'da 4.5 milyon doza ulaşacak.

Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika "Biontech aşısı" açıklaması yapıldı.

Bakanlık yaptığı açıklamada,

"2,8 milyon doz BionTech aşısı Türkiye'ye getirilerek Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi. Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacak aşı Nisan'da 4.5 milyon doza ulaşacak." ifadelerine yer verdi.

BAKAN KOCA DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlarken 'BioNTech-Pfizer aşısının şu an Türkiye'ye geldiği doz miktarı 2.8 milyon oldu. Bir hafta, 10 gün içinde de 4.5 milyona tamamlanmış olacak' demişti.

-80 DERECEDE MUHAFAZA EDİLİYOR

Aşılar, Sağlık Bakanlığı depolarında saklama koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda -80 derecede muhafaza ediliyor. Ülkemize özgü aşı güvenliğini sağlayan Aşı Takip Sistemi (ATS) ile gerekli olan karekodlama işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte illerimize sevk edilerek uygulanmaya başlanacak.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı Aşı Takip Sistemi karekodlama BionTech aşısı
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