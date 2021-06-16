Bakan Koca duyurdu! Yeni uygulamayı başlattık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattıklarını belirterek, "Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, aşılamaya ilişkin son dakika haberi verdi.
Koca, "BUGÜN RANDEVU İSTESEM AŞIM NE ZAMAN YAPILIR? "Gün içinde randevu, gün içinde aşı" uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım." paylaşımında bulundu.
BUGÜN RANDEVU İSTESEM AŞIM NE ZAMAN YAPILIR? "Gün içinde randevu, gün içinde aşı" uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2021