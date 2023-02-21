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21 Şubat 2023 Salı 14:57:00 - Güncelleme:21 Şubat 2023 Salı 14:57:00

Bakan Koca duyurdu: TUS ve YDUS ertelendi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın 26 Mart'tan 15 Nisan'a, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının ise 6 Mayıs'tan 4 Haziran'a ertelendiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın 26 Mart'tan 15 Nisan'a, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının ise 6 Mayıs'tan 4 Haziran'a ertelendiğini duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tıpta Uzmanlık Sınavı 26 Mart'tan 15 Nisan'a, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıs'tan 4 Haziran'a ertelenecek. Şu anda camia olarak sınavımız deprem bölgesinde sağlık hizmetleri" dedi.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Tıpta Uzmanlık Sınavı 6 Mayıs

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