Bakan Koca duyurdu: TUS ve YDUS ertelendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın 26 Mart'tan 15 Nisan'a, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının ise 6 Mayıs'tan 4 Haziran'a ertelendiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın 26 Mart'tan 15 Nisan'a, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının ise 6 Mayıs'tan 4 Haziran'a ertelendiğini duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tıpta Uzmanlık Sınavı 26 Mart'tan 15 Nisan'a, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıs'tan 4 Haziran'a ertelenecek. Şu anda camia olarak sınavımız deprem bölgesinde sağlık hizmetleri" dedi.