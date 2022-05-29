Bakan Koca duyurdu! Hastaneler hariç maske yasağı kalktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından maske yasağıyla ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

Vaka sayılarının arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleştiğini açıklayan Bakan Koca, "Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz." dedi.