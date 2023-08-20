VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB paylaştı! Bizde yer ve zaman ayrımı yok!
Sakarya'da arazi yangını! 8 dönüm alan kül oldu
Bakan Koca duyurdu: 1 kişi tutuklandı
F-16'lar ile poz verdi
Muğla'da 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
İpsala Sınır Kapısı, Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle geçişlere kapatıldı
20 Ağustos 2023 Pazar 19:50:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2023 Pazar 19:50:00

Bakan Koca duyurdu: 1 kişi tutuklandı

ABONE OL

Sağlık Bakanı Koca, 'Gaziantep'te özel hastanede sağlık çalışanların yaralanması olayında 1 kişi tutuklandı.' dedi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Gaziantep'teki bir özel hastanede, hasta sebebiyle hemşirelere sözlü ve fiziki müdahale ile başlayan şiddet olayı, hasta yakını kalabalık bir grubun hastaneye gelmesiyle büyüdü. Bir hekim arkadaşımız durumu tehlike arz edecek düzeyde yaralandı, bir görevli darp edildi. Arkadaşlarımıza tüm sağlık çalışanları adına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Olay sebebiyle 1 kişi tutuklanmıştır. Diğer saldırganlar hakkında adli süreç ve soruşturma devam ediyor. Adalet, sağlıkta şiddet olaylarına karşı yapılan düzenlemeler doğrultusunda gereken dersi verecek, buna inancımız tamdır. Bakanlığımızın Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı büyük bir ciddiyetle yakında uygulanmaya konacak. Sağlıkta şiddeti, yasa, tedbir ve toplumsal sağduyu ile yeneceğiz.

Etiketler : bakan koca fahrettin koca gaziantep tutuklama
İşaret diliyle konser

İşaret diliyle konser
Bebek mi geliyor?

Bebek mi geliyor?
Annesi yoğun bakımda

Annesi yoğun bakımda
Yıllar sonra bir aradalar

Yıllar sonra bir aradalar
Yalı'ya girdi

Yalı'ya girdi
Eski eş davasını kazandı

Eski eş davasını kazandı
Artık başka projelere

Artık başka projelere
CAN'dan mutluluk

CAN'dan mutluluk
Okuma buluşması

Okuma buluşması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX