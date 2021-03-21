Bakan Koca: Biricik olan dünyalarına karşı hassas olalım

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21 Mart 2021 Pazar 19:58:00 - Güncelleme:21 Mart 2021 Pazar 19:58:00

Bakan Koca: Down sendromlular algıları ve duygularıyla özel insanlardır

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Bakan Fahrettin Koca, "Down sendromlular, algıları ve duygularıyla özel insanlardır. Onları anlamaya çalışalım. Biricik olan dünyalarına karşı hassas olalım." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında, "Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle down sendromlu çocuklarımıza, yetişkin bireylere ve ailelerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Down sendromlular, algıları ve duygularıyla özel insanlardır. Onları anlamaya çalışalım. Biricik olan dünyalarına karşı hassas olalım." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Down Sendromu Sağlık Bakanı sosyal medya
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