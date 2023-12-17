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Bakan Koca depremzedelere seslendi: "Helallik isterim"
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17 Aralık 2023 Pazar 21:53:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 21:53:00

Bakan Koca depremzedelere seslendi: "Helallik isterim"

Kaynak: İHA

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TBMM'de 2024 Yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlere ilişkin, "Elbette, her ihtiyaca yetişemediğim, her sorumluluğa yetemediğim zamanlar da oldu. Bunlar için sizlerin huzurunda vatandaşlarımızdan helallik isterim" açıklamalarında bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Elbette, her ihtiyaca yetişemediğim, her sorumluluğa yetemediğim zamanlar da oldu. Bunlar için sizlerin huzurunda vatandaşlarımızdan helallik isterim" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Sağlık Bakanlığının 2024 Yılı bütçe görüşmelerinde konuştu. Bakan Koca Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleriyle ilgili yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"6 Şubat sabahı ülkemiz hiç görülmemiş bir felaketle karşı karşıyaydı. Halen acılarımız taze. Yıllar boyu sürecek bir yas içindeyiz. Bu büyüklük ve yaygınlıktaki depremler, olabilecek en büyük yıkımların saniyeler içine sıkıştığı olaylardır. Maddi hasar telafi edilebilir, hayatta kalanların ruhlarındaki hasar on yıllar boyunca sürer. Bir kez daha; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Hatay halkına, tüm ülke insanına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. 10 ilimizde yıkımlara, çok büyük can kayıplarına yol açan, birbirini izleyen iki büyük depremde milletçe kardeşlerimizin imdadına koştuk. Eşi görülmemiş bir dayanışma sergiledik. Devletimiz bütün imkânlarıyla yaraları sarmaya çalıştı. Bu çaba devam ediyor. Milletimiz, devletinin yanında dağ gibi durdu. Bu süreçte eksiklerimiz, noksanlarımız olmadı mı? İster istemez oldu. Daha iyisi yapılamaz mıydı? Daha iyisini de yapabilirdik. Fakat şu unutulmamalı. Felaketlerin eli ayağı bağlayıcı tarafları vardır. İmkanlarınız size yetmeyebileceği gibi, o şok içinde mevcut imkânları en rasyonel şekilde kullanamayabilirsiniz. Değerli Milletvekilleri, şu sözüm yüreğinizde yankısını bulsun isterim. Sağlık Bakanı olarak, elimden gelen ne varsa, kaybedilen canların, yıkılmış şehirlerin acısını içime gömerek, gece gündüz demeden yapmaya çalıştım. Elbette, her ihtiyaca yetişemediğim, her sorumluluğa yetemediğim zamanlar da oldu. Bunlar için sizlerin huzurunda vatandaşlarımızdan helallik isterim."

Etiketler : Fahrettin Koca deprem depremzede
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