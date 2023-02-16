Bakan Koca, deprem bölgelerindeki köylerde sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi verdi

Bakan Koca, deprem köylerde sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi verdi
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'daki köylerde sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın 323 köyünde 2 bin 723, Gaziantep'in 171 köyü ve toplu yaşam alanında 13 bin 476, Adıyaman'ın 225 köyü ve merkezinde 2 bin 940, Hatay'ın 187 köyünde 2 bin 376 hasta ve yaralıya ulaşarak sağlık hizmeti sunduklarını belirtti.
Koca, ihtiyaç duyulan ilaçların tamamının da temin edildiğini bildirdi.
Kahramanmaraş'ın 323 köyünde 2.723, Gaziantep'in 171 köyü ve toplu yaşam alanında 13.476, Adıyaman'ın 225 köyü ve merkezinde 2.940, Hatay'ın 187 köyünde 2.376 hasta ve yaralıya ulaşarak sağlık hizmeti sunduk. İhtiyaç duyulan ilaçların tamamı temin edildi. pic.twitter.com/3CANhpiSpY— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 16, 2023
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