09 Şubat 2023 Perşembe 21:58:00 - Güncelleme:09 Şubat 2023 Perşembe 21:58:00
Bakan Koca, deprem bölgesinden son durumu paylaştı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Can kaybı 17 bin 406, yaralı sayısı ise 71 bin 806 oldu." açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Koca, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 406 kişinin hayatını kaybettiğini, 71 bin 806 kişinin yaralandığını bildirdi.
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