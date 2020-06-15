Bakan Koca: Bugün 1592 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 1592 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugün 18 kişi hayatını kaybetti, 947 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 42 bin 32 test yapıldı, 1592 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat ederken 947 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 674 bin 203, vaka sayısı 179 bin 831, vefat sayısı 4 bin 825 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 722, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 291, iyileşen hasta sayısı ise 152 bin 364 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. Artışlar belli bölgelerde yoğunlaşıyor. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde." dedi.