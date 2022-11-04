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04 Kasım 2022 Cuma 18:38:00 - Güncelleme:04 Kasım 2022 Cuma 18:38:00

Bakan Koca, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli ile ilgili acı haberi duyurdu

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli'nin enfarktüs sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir süredir hasta olan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli hakkında acı haberi verdi.

Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda "Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli hocamız, enfarktüs sebebiyle aramızdan ayrıldı. Genç yaşında vefatı bizlerde salgında kaybettiğimiz hekimlerin yaşattığı duygulara benzer duygular uyandırdı. Allah rahmet etsin, başımız sağ olsun. Şükranlarımızla hocam." açıklamasında bulundu.

Etiketler : Sağlık Bakanı bakan koca bilim kurulu Kenan Midilli
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