Bakan Koca: Bartın'daki maden kazasında yaralanan hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti
Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bartın'daki maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp, hayata döndürülen hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bartın'daki maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp, hayata döndürülen hastanın tüm çabalara rağmen vefat ettiğini bildirdi.
Bakan Koca şunları kaydetti:
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımındaki tedavi 3 haftadır sürüyordu. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bilindiği gibi, Bartın'dan getirilip, İstanbul'da tedavi altına alınan hastalarımızdan biri taburcu edilmiş, biri ise önceki gün yoğun bakımdan servise alınmıştı. Halen 3 hastamız yoğun bakımda. Birinin durumu ciddiyetini koruyor.
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