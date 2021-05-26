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26 Mayıs 2021 Çarşamba 19:47:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2021 Çarşamba 19:48:00

Bakan Koca: Aşımızın kullanıma yaklaştığı müjdesini vermek isterim

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kovid-19) Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının yaklaştığı müjdesini vermek isterim." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanacak, 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak." dedi.

Bakan Koca: "(Kovid-19) Nüfusumuzun 3 katını aşan 270 milyon doz aşıyı imza altına aldık." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: "(Kovid-19) Önümüzdeki hafta başında yaklaşık 5 milyon doz aşı daha ülkemize ulaşacak." dedi.

Bakan Koca: "(Kovid-19) Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının yaklaştığı müjdesini vermek isterim." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca: "(Kovid-19'la mücadele) Mevcut gelişmeler ve normalleşmeyle ilgili planlarımızla bu yaz salgının yıkıcı etkisinden kurtulacağımız açıkça görünür hale geldi." dedi.

Etiketler : bakan koca kovid korona virüs koronavirüs aşısı
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