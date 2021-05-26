Bakan Koca: Aşımızın kullanıma yaklaştığı müjdesini vermek isterim
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kovid-19) Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının yaklaştığı müjdesini vermek isterim." ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanacak, 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak." dedi.
Bakan Koca: "(Kovid-19) Nüfusumuzun 3 katını aşan 270 milyon doz aşıyı imza altına aldık." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca: "(Kovid-19) Önümüzdeki hafta başında yaklaşık 5 milyon doz aşı daha ülkemize ulaşacak." dedi.
Bakan Koca: "(Kovid-19) Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının yaklaştığı müjdesini vermek isterim." açıklamasında bulundu.
Bakan Koca: "(Kovid-19'la mücadele) Mevcut gelişmeler ve normalleşmeyle ilgili planlarımızla bu yaz salgının yıkıcı etkisinden kurtulacağımız açıkça görünür hale geldi." dedi.
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