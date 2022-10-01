Bakan Koca: Asıl olan yaş değil, sağlıklı yaşlanmamız
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de sağlıklı yaşam süresinin yaklaşık 57 yıl olduğunu açıkladı, sağlıklı yaşlanmanın önemine dikkati çekti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, "Bugün, büyüklerimizin sorunları için farkındalık geliştirmemizi amaçlıyor. Ülkemizde sağlıklı yaşam süresi yaklaşık 57 yıl. Hastalıklarla yaşamaya çok erken başlıyoruz. Asıl olan yaş değil, sağlıklı yaşlanmamız. Her yaşta sağlığımıza dikkat edelim" değerlendirmesini yaptı.
1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ. Bu gün, büyüklerimizin sorunları için farkındalık geliştirmemizi amaçlıyor. Ülkemizde sağlıklı yaşam süresi yaklaşık 57 yıl. Hastalıklarla yaşamaya çok erken başlıyoruz. Asıl olan yaş değil, sağlıklı yaşlanmamız. Her yaşta sağlığımıza dikkat edelim.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 1, 2022