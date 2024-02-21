Bakan Koca, Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Koçiu ile görüştü
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Arnavutluk'ta 2021 yılından beri sağlık hizmeti veren Fier Dostluk Hastanesinin 5 yıl daha ortak işletilmesine yönelik fikir birliğine varıldığını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısı sebebiyle Türkiye'de bulunan Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Albana Koçiu ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti.
Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Fier'de 2021 Nisan ayından bu yana Arnavut kardeşlerimize sağlık hizmeti veren Fier Dostluk Hastanemizin 5 yıl daha ortak işletilmesine yönelik fikir birliğine vardık. Ayrıca, Balkan ülkelerini kapsayan Sağlık İş Forumu ve Fuarı'nın Tiran'da düzenlenmesi konusunda müzakerelere başladık. Dost ve kardeş ülke Arnavutluk'la sağlık alanında her türlü işbirliğine hazırız."
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