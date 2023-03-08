"Afet bölgesindeki köylerde yapılan sağlık taramaları pek çok hizmeti kapsıyor"

Bakan Koca: Afet bölgesindeki köylerde yapılan sağlık taramaları pek çok hizmeti kapsıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, sağlık ekiplerinin Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Gözlühüyük köyünde yaptığı taramalara ilişkin video paylaştı.

Bakan Koca, "Afet bölgesindeki köylerde yapılan sağlık taramaları, muayeneden tedavi için gerekli ilaçların sunulmasına kadar pek çok hizmeti kapsıyor. Sağlık ekiplerimizin yaptığı bu ziyaretler süreklilik kazanmış durumda." ifadelerini kullandı.