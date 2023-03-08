Bakan Koca: Afet bölgesindeki köylerde yapılan sağlık taramaları pek çok hizmeti kapsıyor
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki köylerde yapılan sağlık taramalarının, muayeneden tedavi için gerekli ilaçların sunulmasına kadar pek çok hizmeti kapsadığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, sağlık ekiplerinin Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Gözlühüyük köyünde yaptığı taramalara ilişkin video paylaştı.
Bakan Koca, "Afet bölgesindeki köylerde yapılan sağlık taramaları, muayeneden tedavi için gerekli ilaçların sunulmasına kadar pek çok hizmeti kapsıyor. Sağlık ekiplerimizin yaptığı bu ziyaretler süreklilik kazanmış durumda." ifadelerini kullandı.
Afet bölgesindeki köylerde yapılan sağlık taramaları, muayeneden tedavi için gerekli ilaçların sunulmasına kadar pek çok hizmeti kapsıyor. Sağlık ekiplerimizin yaptığı bu ziyaretler süreklilik kazanmış durumda. pic.twitter.com/4mRYEYMCb9— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 8, 2023
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