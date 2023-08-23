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23 Ağustos 2023 Çarşamba 10:21:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2023 Çarşamba 10:21:00

Bakan Koca açıkladı... Yangınlardan 83 kişi etkilendi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'de meydana gelen orman yangında toplam 83 kişinin etkilendiğini, 14'ü olay yerine görevlendirilen ambulanslarla, 48 kişinin ise ayaktan hastanelere ulaştığını açıkladı. Bakan Koca, ayrıca tedbir amaçlı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ndeki 13 palyatif bakım hastası ve göğüs hastalıkları servisinden 8 hasta olmak üzere 21 hastanın ambulanslarla naklinin sağlandığını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'deki orman yangınından 83 kişinin etkilendiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin bilgi verdi.

Yangından 83 kişinin etkilendiğini ifade eden Koca, 14 kişinin ambulanslarla 48 kişinin ise kendi imkanlarıyla hastanelere ulaştığını belirtti.

Tedbir amaçlı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nden 13 palyatif bakım hastası ve göğüs hastalıkları servisinden 8 kişi olmak üzere, 21 hastanın ambulanslarla naklinin sağlandığını aktaran Bakan Koca, "Olay yerine 74 adet ambulans ve 4 UMKE aracı görevlendirilmiştir. Çanakkale ilinde 32 hizmet aracı şoförleriyle beraber görevlendirilmiştir. Yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir. Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çanakkale orman yangını
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