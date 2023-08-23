Bakan Koca açıkladı... Yangınlardan 83 kişi etkilendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'de meydana gelen orman yangında toplam 83 kişinin etkilendiğini, 14'ü olay yerine görevlendirilen ambulanslarla, 48 kişinin ise ayaktan hastanelere ulaştığını açıkladı. Bakan Koca, ayrıca tedbir amaçlı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ndeki 13 palyatif bakım hastası ve göğüs hastalıkları servisinden 8 hasta olmak üzere 21 hastanın ambulanslarla naklinin sağlandığını belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'deki orman yangınından 83 kişinin etkilendiğini bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin bilgi verdi.
Yangından 83 kişinin etkilendiğini ifade eden Koca, 14 kişinin ambulanslarla 48 kişinin ise kendi imkanlarıyla hastanelere ulaştığını belirtti.
Tedbir amaçlı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nden 13 palyatif bakım hastası ve göğüs hastalıkları servisinden 8 kişi olmak üzere, 21 hastanın ambulanslarla naklinin sağlandığını aktaran Bakan Koca, "Olay yerine 74 adet ambulans ve 4 UMKE aracı görevlendirilmiştir. Çanakkale ilinde 32 hizmet aracı şoförleriyle beraber görevlendirilmiştir. Yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir. Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Çanakkale'de meydana gelen orman yangında toplam 83 kişi etkilendi. 14'ü olay yerine görevlendirilen ambulanslarla, 48 kişi ise ayaktan hastanelere ulaştı. Ayrıca tedbir amaçlı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi 13 palyatif bakım hastası ve göğüs hastalıkları...— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 23, 2023
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