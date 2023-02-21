VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca açıkladı... Hatay'daki depremlerde 294 kişi yaralandı
Hatay merkezli depremde yaralananlar Adana'ya sevk edildi
Kilis Valiliği: İlimiz genelinde can kaybı bulunmamakta
Ağrı'da eğitime kar engeli
Hatay'da depremin ardından iş yeri çöktü
Bosna Hersek'te depremden etkilenen çocuklar için oyuncak kampanyası başlatıldı
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 8 asker yaralandı
6,4'lük deprem sonrası köprü 10 santimetre çöktü
Bakan Kirişci: Baraj güvenliğini tehdit eden bir durum bulunmuyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Kasıtlı dezenformasyon faaliyeti yürütülmektedir
Osmaniye'de boşaltılan 2 katlı binanın bir bölümü yıkıldı
Mersin'de okullar 1 gün tatil edildi
Erzincan'da gönüllülerin ürettiği uyku tulumları depremzedelere gönderiliyor
Depremzede 1286 çocuk ailelerine teslim edildi!
Antakya'da iki bina yıkıldı: Enkazdaki 3 kişi aranıyor
Çavuşoğlu ile Azerbaycanlı mevkidaşı, Hatay merkezli deprem sonrasında telefonda görüştü
Bakan Soylu: Hatay'da 6,4'lük depremde 3 can kaybı var
Almanya'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
Bakanlar Akar ve Koca depremi Hatay'da yaşadılar
Hatay merkezli depremde bir kişi hayatını kaybetti
Gana'dan depremzedeler için 17 ton yardım malzemesi gönderildi
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 9 bin 385 hasta taburcu edildi
İzmir'de 8 okulun tahliyesine karar verildi
Emine Erdoğan'dan Hatay'daki depremlere ilişkin paylaşım
21 Şubat 2023 Salı 01:53:00 - Güncelleme:21 Şubat 2023 Salı 01:53:00

Bakan Koca açıkladı... Hatay'daki depremlerde 294 kişi yaralandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından 294 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay merkezli depremden etkilenenleri sahra hastanesinde ziyaret etti.

Bakan Koca, Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulu sahra hastanesine gitti.

İlgililerden bilgi alan Koca, yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

294 KİŞİ YARALANDI

Bakan Koca, bugün Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından 294 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

Hatay'da bu gece yaşadığımız iki depremde 294 yaralımız var. 18'inin durumu maalesef ağır, ilk tıbbi müdahalenin ardından Adana ve Dörtyol'a hava ve kara yoluyla nakilleri yapıldı. Tüm ilçelerimizdeki Sahra Hastaneleri hastalarımız için gerekli hizmeti vermeye aynen devam ediyor.

6 Şubat depremlerinden sonra hizmetlerini sürdüren sağlık kurumlarımızdan bazılarında, bu üçüncü depremde, şu anda detaylı incelemesi mümkün olmayan bazı çatlaklar oluştuğu görülmüş ve hastalarımız tedbir gereği sevk edilmiştir.

Yaralılarımıza, hastalarımıza, bölge halkına ve ülkemizin bütün insanlarına tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah, sağlık ve iyilikle acılarımızı hafifletsin, yeni acılar ve endişelerden korusun.

Etiketler : Fahrettin koca hatay deprem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX