Bakan Koca açıkladı... Hatay'daki depremlerde 294 kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay merkezli depremden etkilenenleri sahra hastanesinde ziyaret etti.

Bakan Koca, Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulu sahra hastanesine gitti.

İlgililerden bilgi alan Koca, yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

294 KİŞİ YARALANDI

Bakan Koca, bugün Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından 294 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

Hatay'da bu gece yaşadığımız iki depremde 294 yaralımız var. 18'inin durumu maalesef ağır, ilk tıbbi müdahalenin ardından Adana ve Dörtyol'a hava ve kara yoluyla nakilleri yapıldı. Tüm ilçelerimizdeki Sahra Hastaneleri hastalarımız için gerekli hizmeti vermeye aynen devam ediyor.

6 Şubat depremlerinden sonra hizmetlerini sürdüren sağlık kurumlarımızdan bazılarında, bu üçüncü depremde, şu anda detaylı incelemesi mümkün olmayan bazı çatlaklar oluştuğu görülmüş ve hastalarımız tedbir gereği sevk edilmiştir.

Yaralılarımıza, hastalarımıza, bölge halkına ve ülkemizin bütün insanlarına tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah, sağlık ve iyilikle acılarımızı hafifletsin, yeni acılar ve endişelerden korusun.