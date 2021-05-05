Bakan Koca açıkladı: 3. doz yerli aşıyla yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Yeni Şafak'ta yer alan habere göre eylül ayı itibariyle yerli aşının devreye gireceğini belirten Bakan Koca, ikinci dozdan 6 ay sonra yapılması tavsiye edilen 3'üncü doz hatırlatma aşısının yerli aşıyla yapılacağını söyledi.

"240 MİLYON AŞI SİPARİŞ ETTİK"

Türkiye nüfusunun 3 katı kadar aşı için sözleşme yapıldığını vurgulayan Koca, "Sözleşmesi yapılan 240 milyon doz aşının 100 milyonu Sinovac, 90 milyonu Biontech, 50 milyonu ise Sputnik aşısı" dedi.

"OKULLAR AÇILMADAN AŞILAMA BİTECEK"

Sinovac aşısının olumlu etkisinin görüldüğünün altını çizen Koca, okullarda yeni dönem başlamadan önce 18 yaş üstü tüm vatandaşları aşılamak ve günlük vaka sayısını binin altına düşürmek istediklerini belirtti.