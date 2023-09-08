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08 Eylül 2023 Cuma 20:34:00 - Güncelleme:08 Eylül 2023 Cuma 20:34:00

Bakan Koca açıkladı: 2 yılda 42 milyon sağlık taraması yapıldı

Kaynak: AA

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Bakan Koca, 2 yılda aile hekimlerince 15 milyon kişiye 42 milyon sağlık taraması yapıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aile hekimlerince koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında, temmuz 2021-ağustos 2023 tarihleri arasında yaklaşık 15 milyon kişiye, 42 milyon sağlık taraması yapıldığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında yaptığı paylaşımda, aile sağlığı merkezlerinde yakın dönemde yapılan sağlık taraması çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı.

Aile hekimlerince koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında, temmuz 2021-ağustos 2023 tarihleri arasında yaklaşık 15 milyon kişiye, toplam 42 milyon sağlık taraması yapıldığını bildiren Koca, taramaların detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu dönemde, 12 milyon 906 bin 756 hipertansiyon taraması yapıldı, taramalar sonucunda 139 bin 116 kişiye hipertansiyon tanısı kondu. Diyabet açısından 8 milyon 282 bin 284 tarama yapıldı, 461 bin 752 kişiye diyabet tanısı kondu. 16 milyon 852 bin 934 de obezite açısından tarama yapıldı, 3 milyon 381 bin 418 kişiye obezite tanısı kondu. Kardiyovasküler Risk Değerlendirmesi kapsamında 4 milyon 48 bin 887 tarama yapıldı, 502 bin 494 kişiye kardiyovasküler hastalık tanısı kondu."

Etiketler : SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN KOCA SAĞLIK TARAMASI
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