VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den Libya'ya dev yardım: Sahra hastanesi kuruldu, AFAD sahada
Kapalıçarşı'da yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
Taha Akgül, altın madalya fırsatını kaçırdı
Kılıçdaroğlu'ndan terör elebaşını öven Yanardağ'a bir destek daha: Saygılarımı gönderiyorum
Yunanistan'ın ittiği 53 düzensiz göçmen kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan ABD'nin ''çocuk asker'' iftirasına tepki
16 Eylül 2023 Cumartesi 21:45:00 - Güncelleme:16 Eylül 2023 Cumartesi 21:45:00

Bakan Koca açıkladı: 148 kişilik yardım ekibi Libya'ya ulaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sel felaketinden etkilenen Libya'ya 148 kişilik takviye ekip ve ekipman desteğinin ulaştığını bildirdi.

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sel felaketinden etkilenen Libya'ya 148 kişilik takviye ekip ve ekipman desteğinin ulaştığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 159 sağlık çalışanı ve sahra hastaneleriyle Libya'da olduğunu belirtti.

Bakan Koca şunları kaydetti:

"148 kişilik takviye ekibimiz ve ekipman desteğimiz, sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Libya'ya bugün ulaştı. Şu an toplam 159 sağlık çalışanımız, tam donanımlı sahra hastanesi, gereken ilaç ve tıbbi malzemeler ve acil müdahale ünitelerimizle Libya halkının yanındayız. Libya'da olmak, kardeşlik ve insanlık görevimiz."

Etiketler : libya bakan koca yardım
10 günde 35 bin kişiyle buluştu

10 günde 35 bin kişiyle buluştu
Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor

Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor
İşin Aslı Sinan

İşin Aslı Sinan
Venedik'te Bilgiçlik!

Venedik'te Bilgiçlik!
Bu kış albüm geliyor

Bu kış albüm geliyor
Sette korkutan yangın

Sette korkutan yangın
Teşkilat'a pehlivan geliyor

Teşkilat'a pehlivan geliyor
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX