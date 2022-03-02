Bakan Koca: Açık havada maske kullanmak zorunda değiliz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak" açıklamasını yaptı.

Koca, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklama yaptı, soruları yanıtladı.

Bugünkü toplantının duygu bakımından son derece pozitif olduğunu belirten Koca, "Çünkü bugün, ısrarların sabırları sınadığı konularda, size nihayet beklediğiniz haberleri vereceğim. Bugün kısıtlamalardan çok onların yerini almaya başlayan serbestlikten söz edeceğim." dedi.

Koca, salgınla geçen iki yıl boyunca kısıtlama ısrarında bulunduğunu hatırlatarak bugün ise her şeyi gözden geçirmenin zamanının geldiğini söyledi.

Türkiye'nin COVID-19 salgınının ciddiyetini ilk kavrayan ülkelerden olduğunu vurgulayan Koca şöyle konuştu:

"Bütün mücadelemiz aynı ciddiyet içinde devam etti. Koronavirüs Bilim Kurulumuz, tıpkı bugün olduğu gibi, gelişmeleri sürekli mercek altında tuttu ve öneriler geliştirdi. Tedbirleri ele alan, salgınla nasıl mücadele edeceğimizi tanımlayan, tedavi rehberlerini hazırlayarak güncel gelişmelere göre sürekli güncelleyen Bilim Kurulu, çalışmaktan iftihar ettiğim bir kuruldur. Dünya Sağlık Örgütü, küresel bir salgınla karşı karşıya olunduğunu henüz ilan etmeden her türlü tedbiri planlayan bu kuruldur. Şahsım ve sizler adına Bilim Kurulunun bütün üyelerine bir kez daha teşekkür ediyorum."

"DÜNYADA BELKİ DE EN HIZLI HAREKET EDEN ÜLKELERDEN BİRİ OLDUK"

Fahrettin Koca, salgın sürecinde gerekli tedbirlere erkenden başlandığını ifade ederek "Tüm dünyada belki de en hızlı hareket eden ülkelerden biri olduk. Bu açıdan bakıldığında salgın hastalığın vaka sayılarına kıyasla en az etkilediği ülkeler arasındayız" dedi.

Türkiye'de şu anda salgının toplumsal hayatı eskisine oranla çok daha az etkilediğinin altını çizen Koca, bu başarı için bilim insanlarına, sağlık çalışanlarına, kolluk kuvvetlerine, ilgili bakanlıkların personeli ile kurallara uymada, kısıtlamalara sabretmede büyük kararlılık gösteren millete teşekkür etti.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Türkiye, salgının ciddiyetini ilk kavaran ülkelerden biri oldu. Bütün mücadelemiz aynı ciddiyetle devam etti."

"Bugün serbestlikten söz edeceğim. Bugün her şeyi gözden geçirmenin zamanı geldi."

"Salgın hastalığın en az etkilediği ülkeler arasındayız."

"Gelinen noktada hepimizin bilmesi gereken covid ile mücadelenin aşı ile verileceğidir."

"Salgını hayatımızın hakim unsuru olmaktan çıkaracağız."

"Açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa, maske takmak artık şart değil.

"HES KODU UYGULAMASI KALDIRILDI"

"Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak."

OKULLARDAKİ TEDBİRLERDE DEĞİŞİKLİK

"Okullarda iki Kovid-19 vakası çıkması halinde 'sınıfların kapatılması' şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir. Pozitif olan izole edilecektir."

"Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, gerektiğinde takmak üzere yanımızda taşıyoruz. Büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlarla beraberken vazgeçilmez olmalı."

KAPALI ALANLARDA MASKE ZORUNLULUĞU DEVAM EDECEK

Koca, mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maske kullanımının devam edeceğini de sözlerine ekledi.