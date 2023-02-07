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07 Şubat 2023 Salı 02:00:00 - Güncelleme:07 Şubat 2023 Salı 02:00:00

Bakan Koca: 813 ambulans ve 227 UMKE timi afet bölgesinde

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgelerinde 813 ambulans ve 227 UMKE Timi'nin görev yaptığını açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

"Şu an itibarıyla 813 ambulans ve 227 UMKE Timi afet bölgesinde. Sayıları, ülke genelinden bölgeye yeni intikal edenlerle artıyor. Bölgede, Bakanlığımız tarafından görevlendirilen 4 bin 221 sağlık personeli görev yapıyor. Bu sayı da gönüllüler ve görevlendirmelerle artış halinde."

Etiketler : Ambulans Deprem UMKE

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