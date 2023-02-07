Bakan Koca: 813 ambulans ve 227 UMKE timi afet bölgesinde
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgelerinde 813 ambulans ve 227 UMKE Timi'nin görev yaptığını açıkladı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:
"Şu an itibarıyla 813 ambulans ve 227 UMKE Timi afet bölgesinde. Sayıları, ülke genelinden bölgeye yeni intikal edenlerle artıyor. Bölgede, Bakanlığımız tarafından görevlendirilen 4 bin 221 sağlık personeli görev yapıyor. Bu sayı da gönüllüler ve görevlendirmelerle artış halinde."
Şu an itibarıyla 813 Ambulans ve 227 UMKE Timi afet bölgesinde. Sayıları, ülke genelinden bölgeye yeni intikal edenlerle artıyor. Bölgede Bakanlığımız tarafından görevlendirilen 4.221 sağlık personeli görev yapıyor. Bu sayı da gönüllüler ve görevlendirmelerle artış halinde. pic.twitter.com/WGGgCeOpuN— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 6, 2023
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