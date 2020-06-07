  • BIST
    110022
  • Dolar
    6,7688
  • Euro
    7,6343
  • Altın
    366,7990
İstanbul
17 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca 7 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu paylaştı
Bakan Albayrak'tan "1 milyon yazılımcı" projesi anketine esprili yanıt
İdlib'de yaralanan kahraman Mehmetçiğimiz 43 gün sonra şehit oldu
İngiltere Kovid-19 vaka sayısı 40 bini aştı
Başkan Erdoğan "Ankara'da mesaiye devam" notuyla paylaştı
İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş İdlib paylaşımı: Dramı çıplak gözlerimle gördüm
ABD'nin eski bakanından Trump'a 'Anayasa'dan uzaklaştın' suçlaması
Fahrettin Koca'dan kritik uyarı: Virüs taşıyabileceği için risklidir!
Trump'tan Washington'daki ulusal muhafızların geri çekilmesi talimatı
İran tutuklu takasında ABD'yle doğrudan müzakere yapılmadığını açıkladı
Libya'da yakalanan Rus ajanların faaliyet ve hedefleri duyuruldu
Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bizans bayrağı tepkisi
Avaşin'e hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 112 bini geçti
Cammu Keşmir'de çatışma: 5 ölü
New York'ta sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
İspanya'da ırkçılık karşıtı protestolar düzenlendi
Anadolu Isuzu Genel Müdürü Arıkan: Yerlileşmenin ne kadar önemli olduğunu gördük
Tunceli'de terör örgütüne darbe!
65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı
Davullu zurnalı asker uğurlamasında koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Bozcaada feribot seferleri her gün yapılacak
Başkan Erdoğan şair Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı
07 Haziran 2020 Pazar 19:58:00 - Güncelleme:07 Haziran 2020 Pazar 20:03:00

Bakan Koca 7 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu paylaştı

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Haziran Türkiye Koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte son durum...

Türkiye'de son 24 saatte 914 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 170 bin 132, can kaybı 4 bin 692 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 914 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 170 bin 132, can kaybı 4 bin 692 oldu.

Son 24 saatte 2 bin 647 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 137 bin 969 oldu.

Sağlık Bakanı Koca: "Filyasyon çalışmalarında 'geçmiş olsun' ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde asker uğurlamasında 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız 2 bin 647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER